 

Занялся ребрендингом — на фоне слухов об участии в президентских выборах Помпео вложился в подготовку к работе со СМИ

26.01.2022, 9:10, Новости дня
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В течение последних месяцев бывший госсекретарь США Майк Помпео не только похудел, но и, как выяснил Axios, потратил как минимум $30 тыс. на навыки работы со СМИ. Ресурс предполагает, что экс-глава американской дипломатии занялся «усовершенствованием своего личного и политического бренда», что косвенно может подтверждать слухи о его намерении баллотироваться в президенты в 2024 году.


Facebook/ Mike Pompeo

В период с марта по июнь 2021 года комитет политических действий бывшего госсекретаря США Майка Помпео потратил $30 тыс. на подготовку по вопросам работы со СМИ, пишет новостной сайт Axios. Это наибольшая сумма, за исключением выплаты заработной платы сотрудникам, которую потратила организация в первые шесть месяцев прошлого года и с момента своего создания в феврале. 

 

По словам ресурса, за последнее время на фоне слухов о потенциальном участии Помпео в президентских выборах 2024 года бывший глава американской дипломатии не только заметно похудел, сбросив больше 40 кг за полгода, но и, очевидно, занялся «усовершенствованием своего личного и политического бренда». Об этом свидетельствует упомянутое повышение квалификации по работе со СМИ. Также, как напоминает Axios, в прошлом апреле Помпео подписал контракт с Fox News, где он с тех пор появляется в качестве аналитика и обозревателя. 

 

Судя по финансовой отчётности комитета, оплату за подготовку экс-госсекретаря к медийной работе получила компания, которой управляет республиканский политтехнолог и советник Помпео Бретт О’Доннелл. Данные о расходах комитета за вторую половину 2021 года должны появиться на следующей неделе, добавляет Axios. 

 

Представитель Помпео комментировать работу над улучшением медийных навыков бывшего госсекретаря отказался. Ранее сам Помпео отрицал какие-либо политические планы на 2024 год. 

 

Как напоминает Axios, в последнее время ряд новостных каналов нередко обращается к бывшему госсекретарю за консервативными комментариями по политическим вопросам. В одном из своих недавних выступлений на Fox News Помпео принял участие в обсуждении потенциального «российского вторжения» на Украину. В своём комментарии бывший глава американской дипломатии отметил, что позиция администрации Дональда Трампа по отношению к Кремлю была более плодотворной. «Владимир Путин уважал нас. А мы уважали его и его власть. Он очень талантливый политик. Он знает, как использовать власть. Мы должны это уважать», — объяснил Помпео. 



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