Загадочный луч с неба несколько часов освещал горы в Турции
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Мощный желтый луч был замечен на перевале Зигана в Понтийских горах, недалеко от турецкой границы.
Очевидцы сравнили его с лучами от НЛО, которые можно увидеть в научно-фантастических фильмах.
Местные жители в течение трех часов с недоумением наблюдали за гигантским лучом света. Они утверждают, что никогда не видели ничего подобного.
Огромный золотой луч был замечен на перевале Зигана в Понтийских горах в провинции Гумушане, недалеко от границы с провинцией Трабзон на северо-востоке Турции. Редкое явление было зафиксировано с территории горнолыжного центра Зигана Гумускаяк на высоте 2100 метров над уровнем моря.
Очевидцы утверждают, что огромный золотой свет сиял на склонах перевала Зигана из одной точки в течение примерно трех часов.
Представитель горнолыжного центра этих районов Абдулла Эроглу сказал, что они и раньше видели широкий спектр потрясающих видов по всему участку, но никогда не видели ничего подобного.
Он добавил: «Мы всегда рекомендуем нашим посетителям любоваться уникальными видами Зиганы. Им сегодня повезло увидеть самую потрясающую сцену. Этот луч света падал на склоны Зиганы очень долго».
«Некоторые очевидцы сравнивали его с вертикальной радугой. Гости нашего центра были очень удивлены, увидев эту сцену, и сразу же потянулись к своим телефонам, чтобы увековечить этот момент».
Лучи света – распространенное явление в научно-фантастических фильмах, так как их часто наблюдают спускающимися с инопланетных космических кораблей, чтобы транспортировать к себе людей, животных или другие интересующие пришельцев объекты.
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