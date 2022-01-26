Загадочный луч с неба несколько часов освещал горы в Турции

Мощный желтый луч был замечен на перевале Зигана в Понтийских горах, недалеко от турецкой границы.

Очевидцы сравнили его с лучами от НЛО, которые можно увидеть в научно-фантастических фильмах.

Местные жители в течение трех часов с недоумением наблюдали за гигантским лучом света. Они утверждают, что никогда не видели ничего подобного.

Огромный золотой луч был замечен на перевале Зигана в Понтийских горах в провинции Гумушане, недалеко от границы с провинцией Трабзон на северо-востоке Турции. Редкое явление было зафиксировано с территории горнолыжного центра Зигана Гумускаяк на высоте 2100 метров над уровнем моря.

Очевидцы утверждают, что огромный золотой свет сиял на склонах перевала Зигана из одной точки в течение примерно трех часов.

Представитель горнолыжного центра этих районов Абдулла Эроглу сказал, что они и раньше видели широкий спектр потрясающих видов по всему участку, но никогда не видели ничего подобного.

Он добавил: «Мы всегда рекомендуем нашим посетителям любоваться уникальными видами Зиганы. Им сегодня повезло увидеть самую потрясающую сцену. Этот луч света падал на склоны Зиганы очень долго».

«Некоторые очевидцы сравнивали его с вертикальной радугой. Гости нашего центра были очень удивлены, увидев эту сцену, и сразу же потянулись к своим телефонам, чтобы увековечить этот момент».

Лучи света – распространенное явление в научно-фантастических фильмах, так как их часто наблюдают спускающимися с инопланетных космических кораблей, чтобы транспортировать к себе людей, животных или другие интересующие пришельцев объекты.