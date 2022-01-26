 

Российский летчик рассказал о контакте с НЛО

26.01.2022, 9:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, пилоты регулярно встречают в небе различные неопознанные латающие объекты.

Это не тарелки с зелеными человечками, но они реально существуют. О их природе летчик рассуждать не стал, зато поделился с подписчиками кадрами, снятыми во время полета.

Своей историей пилот гражданской авиации под ником LETCHIKLEXA поделился в своем telegram-канале.

– Меня часто спрашивают: “Алексей Викторович, а вы видели НЛО?”. Отвечаю, да видел!, – рассказывает блогер-авиатор. – Но это не говорит о том, что я встречал зеленых человечков. Нет, их я не видел. А вот то, что летает неопознанное – действительно есть.

На кадрах видео, снятого из кабины самолета, видно два светящихся объекта, которые летят по небу пересекающимися курсами, на высоте, существенно превышающей высоту полета самолета (10-12 км).

Скорее всего пилот заснял два космических спутника, которые летают на высоте от 150 до 500 км. Также за НЛО легко принять крупные куски космического мусора и обломки старых орбитальных аппаратов.

Сейчас на орбите Земли находится более 34 000 частиц космического мусора размером более 10 см. В солнечную погоду и ночью многие из них можно заметить невооруженным взглядом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Изуеверы

19.12 / Эксперты рассказали о методах сдерживания цен на продукты в России

09.10 / Киркоров рассказал о состоянии попавшего в реанимацию отца

23.09 / Мнение: Чем отравили Навального?

15.11 / Мнение: Заседание парламента Афганистана

10.12 / Американская вакцина Pfizer показала 100% эффективность среди испытуемых с тягой к алкоголю

07.07 / На Москву надвигается ураган

02.04 / Азиза рассказала о своем тяжелом восстановлении после вылета из шоу «Маска»

20.02 / «Политические, готовимся на прогулку!»​​​​​​​

14.07 / Производство электрических автомобилей оказалось на треть вреднее, чем обычных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика