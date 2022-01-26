Российский летчик рассказал о контакте с НЛО

По его словам, пилоты регулярно встречают в небе различные неопознанные латающие объекты.

Это не тарелки с зелеными человечками, но они реально существуют. О их природе летчик рассуждать не стал, зато поделился с подписчиками кадрами, снятыми во время полета.

Своей историей пилот гражданской авиации под ником LETCHIKLEXA поделился в своем telegram-канале.

– Меня часто спрашивают: “Алексей Викторович, а вы видели НЛО?”. Отвечаю, да видел!, – рассказывает блогер-авиатор. – Но это не говорит о том, что я встречал зеленых человечков. Нет, их я не видел. А вот то, что летает неопознанное – действительно есть.

На кадрах видео, снятого из кабины самолета, видно два светящихся объекта, которые летят по небу пересекающимися курсами, на высоте, существенно превышающей высоту полета самолета (10-12 км).

Скорее всего пилот заснял два космических спутника, которые летают на высоте от 150 до 500 км. Также за НЛО легко принять крупные куски космического мусора и обломки старых орбитальных аппаратов.

Сейчас на орбите Земли находится более 34 000 частиц космического мусора размером более 10 см. В солнечную погоду и ночью многие из них можно заметить невооруженным взглядом.