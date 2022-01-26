 

В одном из районов Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции

26.01.2022, 8:42, Новости дня
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В одном из районов Алма-Аты Режим ввели режим антитеррористической операции: задержаны пять участников нападений на госорганы, сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

«Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует o введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алматы в период с 00.00 часов 26 января до 00.00 часов 27 января. В ходе проведенных антитеррористических мероприятий задержаны пятеро лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших с 4 по 6 января в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты города Алматы», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Тем временем в Казахстане задержали по подозрению в коррупционных преступлениях вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева, сообщили в пресс-службе агентства по противодействию коррупции.

«Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений», – сообщили в ведомстве.

Оба задержанных водворены в изолятор временного содержания города Нур-Султан.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.



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