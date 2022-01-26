В ДНР заявили о готовности к агрессивным действиям Украины

Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше – ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что ДНР должна быть в постоянной готовности. По его словам, проведены ряд учений, элементы слаживания между профильными ведомствами, идет отработка совместных действий между экстренными службами.

Ранее заместитель украинского постпреда при ООН Юрий Витренко заявил, что украинские власти не планируют военных действий в Донбассе, «не говоря уже о границе с Россией».

Напомним, ДНР соощила, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения.