 

Боевики на Донбассе пять раз за сутки открывали огонь, двое военных ВСУ ранены

26.01.2022, 8:31, Новости дня
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В сторону Авдеевки Донецкой области боевики открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Марьинки Донецкой области оккупанты обстреливали позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного Донецкой области боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В окрестностях населенного пункта Пищевик Донецкой области российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрелы ВОГ-17.

В результате действий боевиков двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго – средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

По состоянию на утро текущие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

27 июля 2020 года на Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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