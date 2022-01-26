 

Немецкий журналист – Германия должна ужесточить свою позицию в отношении России

26.01.2022, 8:24, Новости дня
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В то время как ряд европейских стран отправляют свои вооружённые силы для укрепления восточного фланга НАТО, немецкая правящая коалиция отказывается поставлять оружие на Украину и призывает к переговорам, пишет немецкий журналист Николаус Долль в своей статье для Die Welt. По мнению Долля, желание диалога является абсолютно верным, однако переговоры должны вестись с позиции силы, и РФ должен быть послан сигнал о том, что она и сама не захочет платить цену за нарушение мира.


AP

Нынешнее немецкое правительство активно призывает к переговорам с Россией, пишет журналист Николаус Долль в своей статье для Die Welt.  Автор отмечает, что представители немецкой правящей коалиции ссылаются на высказывание экс-канцлера ФРГ Гельмута Шмидта: «Лучше 100 часов переговоров, чем одна минута стрельбы».

Как подчёркивает автор, такой подход является правильным: переговоры всегда лучше стрельбы. Однако Долль напоминает, что именно Гельмут Шмидт поддерживал такие меры, как «двойное решение» НАТО и наращивание вооружений в ответ на аналогичные действия со стороны СССР. Шмидт хотел мира, однако он также хотел вести переговоры с Москвой с позиции силы, пишет автор.

В то время как РФ проводит учения своих военных кораблей в Балтийском море, Испания и Дания перебрасывают свои корабли и самолёты на восток, Франция и Нидерланды анонсируют намерения прислать свои вооружённые силы в Румынию и Болгарию, пишет Долль. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц заявляет, что Германия не будет поставлять Украине летального оружия.

Мир не является данностью, отмечает автор: иногда его нужно защищать. «Сейчас Владимир Путин снова испытывает, насколько мир в Европе ценен для европейцев и американцев. Посыл в его адрес должен быть такой: настолько, что РФ сама не захочет платить цену за его нарушение», — пишет Долль. 



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