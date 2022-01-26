 

Мужчина обнаружил у себя на заднем дворе авто, которого никогда не существовало по документам

26.01.2022, 8:06, Разное
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Британец Джон Брейшоу обнаружил часть раритетного авто, когда занимался посадкой деревьев в саду за домом.

Но как оказалось, для мужчины это было только начало, ведь транспортное средство нигде не числилось и никогда не регистрировалось.

Со слов мужчины, он даже не догадывался о существовании подобного клада и просто хотел посадить несколько декоративных растений, чтобы обустроить свой участок земли.

Выкапывая яму, он нехотя уткнулся носом лопаты во что-то металлическое, после чего решил выкопать кусок металла.

«Если честно, я был шокирован! Я даже и представить не мог, что посадка деревьев на заднем дворе может закончиться таким образом»

Бред неплохо разбирался в автомобилях, поэтому смог установить марку раритета. Им оказался Ford, модель Popular 103e. В годы войны подобное транспортное средство было у многих.

Но проблема заключалась в том, что обнаружить владельца авто ни британцу, ни полиции не удалось, ведь закопанный автомобиль не был внесен в базу данных и числился как несуществующий.

После длительного расследования, удалось установить цвет транспорта. Специалисты обозначили его как Серый. Во время войны подобные экземпляры использовались ВВС Великобритании.

Из-за чего подобные заключения наталкивают на мысль, что Форд принадлежал одному из разведчиков. Ведь как еще можно объяснить отсутствие регистрации и погребение транспортного средства под землю.



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