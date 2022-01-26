В Госдуме объяснили цель возможных санкций США против Путина

Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается», – сообщил Володин в Telegram. Он отметил, что «методы достижения этой цели хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки».

Как сообщил Володин, «США не устраивает», что при Путине РФ «стала сильной и самостоятельной». По его словам, «в понимании граждан нашей страны» санкции предлагается ввести «не против Путина, а против выбора народа» России. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства – России. Что стало очевидно всем», – сообщил он.

Напомним, президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента РФ в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».