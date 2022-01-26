Западная Европа потребовала защитить энергетический сектор от санкций против России

Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков РФ на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, информирует Bloomberg.

Так, согласно одному из документов, на которые ссылается Bloomberg, Германия боится, что поставки в Европу могут оказаться под угрозой. При этом источники уточняют, что речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2». Другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов, передает РИА «Новости».

Исключение для энергетического сектора, вероятно, станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае эскалации на Украине, сказал источник.

Германия готова ввести санкции против банков, импорта металлов и химикатов, экспорта предметов роскоши и высокотехнологичных товаров. Возможны санкции в отношении товаров, которые могут использоваться в военных целях, госдолга и рынка капитала для государственных предприятий.

Также санкции могут коснуться запретов на поездки и замораживание активов крупного бизнеса, инвестиций, возможен запрет в отношении некоторых государственных российских предприятий, который фактически вынудит их покинуть фондовые рынки.

Напомним, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.