 

Западная Европа потребовала защитить энергетический сектор от санкций против России

26.01.2022, 7:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков РФ на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, информирует Bloomberg.

Так, согласно одному из документов, на которые ссылается Bloomberg, Германия боится, что поставки в Европу могут оказаться под угрозой. При этом источники уточняют, что речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2». Другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов, передает РИА «Новости».

Исключение для энергетического сектора, вероятно, станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае эскалации на Украине, сказал источник.

Германия готова ввести санкции против банков, импорта металлов и химикатов, экспорта предметов роскоши и высокотехнологичных товаров. Возможны санкции в отношении товаров, которые могут использоваться в военных целях, госдолга и рынка капитала для государственных предприятий.

Также санкции могут коснуться запретов на поездки и замораживание активов крупного бизнеса, инвестиций, возможен запрет в отношении некоторых государственных российских предприятий, который фактически вынудит их покинуть фондовые рынки.

Напомним, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / В Италии открыли памятник советскому партизану Вилли

23.09 / Во Львовской области более 85% школ перевели на дистанционное обучение

20.11 / Американцам пообещали 40 млн доз вакцины к концу года

22.08 / Зеленский попросил Эрдогана поспособствовать освобождению Россией более 100 крымских политзаключенных

20.08 / Названа причина переноса запуска спутников OneWeb с Байконура

06.10 / В Тунисе в ходе ночных учений разбился вертолет с военными

10.09 / “Как это трогательно”, “Мимимишность зашкаливает”. Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии

11.10 / Названа основная причина загрязнения побережья Камчатки

19.11 / Песков не стал комментировать поражение сборной РФ по футболу

09.04 / Обозреватели Hill призвали бороться с гендерным неравенством для решения проблемы ожирения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика