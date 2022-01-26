 

В Москве зафиксировали беспрецедентный рост заболеваемости COVID среди детей

26.01.2022, 7:55, Новости дня
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С Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз, информирует депздрав столицы.

В сообщении ведомства говорится, что в российской столице фиксируют до 28 тыс. случаев коронавируса среди детей в неделю (ранее – 2 тыс. случаев в неделю), количество госпитализаций увеличилось в 10 раз – до 120 детей в сутки, передает ТАСС.

«Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», – отмечается в сообщении.

Накануне в РФ госпитализировали 12 тыс. 837 человек с коронавирусом, выявили 67 809 случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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