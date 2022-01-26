 

Россия направила Су-35 в Белоруссию

26.01.2022, 7:08, Новости дня
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В Белоруссию перебазируют российские истребители Су-35 Восточного военного округа, российские десантники прибыли в Брест на совместные учения, сообщили Минобороны РФ и Белоруссии.

В Минобороны РФ сообщили, что экипажи истребителей «продолжают перебазирование на Белорусские аэродромы». После прибытия в Белоруссию Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки системы ПВО Союзного государства, передает РИА «Новости».

Кроме того, министерство обороны Белоруссии сообщили, что эшелон с российскими десантниками прибыл на железнодорожную станцию «Брест-Южный» для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии.

Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из РФ будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».



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