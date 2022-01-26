Украинское СМИ: Киев выполнил требование России ради переговоров

Накануне кабмин Украины отозвал законопроект “О государственной политике переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей”, в котором Россия называлась агрессором, лица в администрации ЛДНР – оккупантами, а конфликт в Донбассе был непосредственно связан с “аннексией” Крыма.

Куратор вопросов реинтеграции и вице-премьер Украины Ирина Верещук говорила о необходимости внесения изменений в данный документ. По словам руководителя фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, законопроект нужно доработать после переговоров “нормандской четверки”, которые запланированы на 26 января. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь заявил, что отзыв никак не связан с этой встречей.

Официальные лица противоречат друг другу, но ясность вносят украинские журналисты. Как сообщает “Европейская правда”, ссылаясь на свои источники, законопроект отозвали именно ради встречи в нормандском формате. Так Киев выполнил условие российской делегации по организации встречи.

Напомним, в среду в Париже должны состояться переговоры политсоветников нормандского формата. Об этой встрече давно мечтали на Украине. Россию будет представлять заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.