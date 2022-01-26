Что тот солдат, что этот

Россия попытается защитить звание олимпийских чемпионов по хоккею без звезд.

Окончательный олимпийский состав хоккейной сборной РФ объявляли на Первом канале в конце программы «Время». Хотели как лучше. Представляю лица зрителей по мере называния фамилий — массовому болельщику большинство из них ничего не говорили. Все оставшиеся в игре российские звезды — за океаном, а Национальная хоккейная лига Олимпиаде отказала во второй раз подряд. Похоже, только экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сохраняет оптимизм по поводу предстоящего олимпийского турнира: потеря качества без игроков НХЛ компенсируется выравниванием сил и непредсказуемостью. К месту Фазель напомнил про финал хоккейного турнира Игр-2018 в Пхенчхане, который чуть не выиграли немцы.

В Пхенчхане у сборной РФ был квазиимперский вариант состава, в котором под ружьем у Олега Знарка оказались полтора десятка его подопечных из питерского СКА, восемь московских армейцев и двое ветеранов из Магнитогорска — голкипер Василий Кошечкин и нападающий Сергей Мозякин. Под Олимпиаду из НХЛ возвратились не только Павел Дацюк и Илья Ковальчук, но еще с пяток неплохих игроков. Ради олимпийского золота удалось уговорить задержаться в РФ еще человек десять, в результате чего состав по сравнению с основными соперниками выглядел устрашающе.

Долгожданное золото не уплыло только чудом, но с точки зрения выполненной задачи оправдало все затраты, путь был проторен и, кажется, ничто не мешало его в той или иной степени повторить. У главы штаба сборных РФ Романа Ротенберга после золотого триумфа на руках оказался карт-бланш, и три года он с российским хоккеем делал все, что хотел. Чуть ли не на следующий день после Пхенчхана он пояснил о начале планомерной подготовки к следующему олимпийскому турниру, и началась она со снятия с должности триумфатора Пхенчхана Олега Знарка. Ни одна российская сборная по-прежнему ничего не выигрывала, но каждая очередная неудача и снятие очередного тренера сопровождались репликой о главной цели четырехлетия — олимпийской победе. Грандиозные планы по реформированию отечественного хоккея, которые разворачивались перед все более изумлявшейся публикой, никак не совпадали с конкретикой.

Бывший главный тренер сборной РФ по хоккею Олег Знарок. Фото: РИА Новости

К осени прошлого года «вдруг» выяснилось, что стратегия-2018 давно сдана в утиль, ничего нового не предложено, до Игр всего полгода, а выигрывать Олимпиаду надо.

Времени на раздумья уже не оставалось, схватка под ковром, похоже, все-таки была, а результатом спецоперации по переходу власти от условно «питерских» к условно «московским» стала полная смена тренерских штабов и национальной, и молодежной сборных. Только все начало утрясаться, как НХЛ объявила об отказе отправлять своих игроков в Пекин. Новый штаб во главе с тренером-дебютантом Алексеем Жамновым назначали под заокеанский состав, который с вероятностью 90 процентов мог назвать каждый школьник, а вот с местным все было не так просто.

Сильно омоложенный питерский СКА на роль базового клуба уже не годился, а ЦСКА если и годился, то с большой натяжкой. Все проверенные российские вратари оказались за океаном, а Континентальная хоккейная лига если и помогла подготовить полноценные вратарские бригады, то исключительно для главных конкурентов — шведы, чехи и финны полностью укомплектовали свои составы голкиперами из КХЛ, в основном, первыми номерами своих команд. Проблемы штаба Алексея Жамнова этим, естественно, не ограничились.

В условиях сжатых сроков, отсутствия явных звезд и сообразно своим представлениям Жамнов и компания сделали ставку на создание команды не очень креативной, но боеспособной. Из десяти лучших российских бомбардиров чемпионата КХЛ в основной состав сборной вошли лишь двое — занимающий первую строку Вадим Шипачев и Никита Гусев, который замыкает первую десятку. Игровой интеллект Шипачева сомнению не подлежит, без Гусева не видать бы нам было золота в Пхенчхане, так что Никита из неудачного вояжа в НХЛ вернулся вовремя. Но кроме них из нападающих, умеющих помимо «биться и бороться» еще и созидать, назвать больше некого. Разве что Андрей Кузьменко, форвард нестандартный и изобретательный, мог как-то поправить баланс, но он отправится в Пекин только в качестве запасного.

Главный тренер сборной РФ Алексей Жамнов. Фото: РИА Новости

Оборона выглядит ровнее, чем нападение, здесь сразу три олимпийских чемпиона — Вячеслав Войнов, Никита Нестеров и Егор Яковлев. Но, похоже, лучшие годы у сильнейшего защитника Пхенчхана-2018 Войнова уже позади. Конечно, для победы на турнире без участия лучших сил мирового хоккея может хватить и тех, кто в наличии, однако ситуация в корне отличается от той, которая была четыре года назад. Тогда «сборная олимпийских спортсменов из России» изначально ехала на Игры безусловным фаворитом номер один, нынче же состав не выглядит на голову сильнее конкурентов, а пандемия и связанные с ней ограничения могут изменить расклады в любой момент.

Естественно, никаких победных речей про атакующий комбинационный хоккей мы не слышим — тут не до жиру.

Не могло не броситься в глаза и то, что все хоккеисты ЦСКА, включенные в расширенный список, оказались в итоге в окончательном составе. Всего московское армейское представительство составило семь человек, что по нынешним временам очень много. А ряд хоккеистов, с которыми у ЦСКА отношения не сложились, все как один оказались вне заявки. Чистой случайностью это тоже назвать нельзя — похоже, именно руководство ЦСКА рулит всеми последними изменениями в сборной, а отвечать за них в случае неудачи будет Алексей Жамнов. Ну а в случае повторения олимпийского успеха новые и пока теневые лидеры возьмутся за смену власти уже основательно. Основания считать, что они прагматичнее прежних фаворитов, есть, но это не означает, что успех в Пекине им гарантирован. И при любом варианте развития событий фигуру Романа Ротенберга полностью отыгранной считать нельзя, тем более что он, взойдя на тренерский мостик СКА, и прежних своих высоких постов в ФХР и КХЛ не покинул.

Отказ НХЛ от Пекина, конечно, снова дал российскому хоккею большой шанс одержать олимпийскую победу, а каждому члену сборной — возможность повысить свой личный статус. Так что при всех сомнениях ставка на мобильность, боевитость и сплоченность может сыграть. Но по крайней мере пять других сборных о победе думают не меньше. Колоссального преимущества в классе нет ни у кого из претендентов на победу, возможны любые сюрпризы, кроме одного, — сборная Китая олимпийским чемпионом по хоккею не будет.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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