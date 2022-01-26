Дочь Заворотнюк назвала бредом слухи об ухудшении здоровья актрисы
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи об ухудшении самочувствия мамы, и назвала информацию о потере у актрисы речи бредом.
«Это очередной бред журналистов», – написала Анна в Instagram.
Напомним, по сообщениям СМИ, Анастасия Заворотнюк в 2019 году якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как утверждается, актрисе стало лучше.
Позже директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил, что Заворотнюк борется с глиобластомой.
Во вторник в СМИ появилась информация, что состояние Заворотнюк ухудшилось, актриса якобы перестала разговаривать. Ее директор Марина Потапова отказалась это комментировать.
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