«Новые люди» в Госдуме поддержали законопроект о местном самоуправлении

Взаимодействие региональных и муниципальных властей не регламентировано, непрозрачно, этот законопроект стране нужен, он поможет решить многие проблемы, сообщил вице-спикер Госдумы и депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

В Госдуме прошло первое чтение законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Фракция «Новых людей» концептуально поддержала законопроект, но готовит множество поправок ко второму чтению. По словам Владислава Даванкова, важно, что закон принимается не впопыхах, будет возможность посмотреть, как он работает, и скорректировать».

По мнению вице-спикера, важно найти баланс ресурсов и полномочий между муниципальной и региональной властью.

«Муниципалитеты должны выполнять обязанности в рамках своих полномочий. Но для этого им нужны ресурсы. А если их нет, то ряд функций стоит перевести на региональный уровень. Это позволит решить многие накопившиеся проблемы. Когда люди обращаются за помощью к государству, им не важно, какого уровня эта власть. Им важно, чтоб вопрос был решен», – приводятся слова депутата в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках подготовки ко второму чтению «Новые люди» прорабатывают большое количество поправок к законопроекту. В частности, фракция будет последовательно отстаивать выборность мэров и независимость местного самоуправления. Приоритетная цель закона, по мнению Даванкова, сделать ясным и прозрачным процесс, взаимодействия региональной власти и муниципальной: «Важно, чтоб ресурсы, которые выделяются муниципалитетам, доходили до людей».

Напомним, в декабре прошлого года председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Законопроект предусматривает введение новых правил формирования органов местного самоуправления и их взаимодействия с региональной властью. По мнению автора законопроекта Павла Крашенинникова, новый закон станет инструментом выстраивания единой системы власти в Российской Федерации.

Законопроект был внесен для приведения законодательства в соответствие с поправками в Конституцию, за принятие которых проголосовало большинство граждан страны.

Нововведение предусматривает переход на одноуровневую систему власти, и призвано остановить бесконечное перетягивание полномочий между муниципальными районами и поселениями. После принятия закона появится единая управленческая логика на всей территории страны, усилится эффективность работы местных чиновников.

Документ предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет. До сих пор этот вопрос регулировался по-разному местными уставами.

Также законопроект вводит единственный способ формирования представительного органа муниципального образования – это муниципальные выборы.

Предполагается, что основные положения данного закона вступят в силу с 1 января 2023 года. Далее предлагается установить пятилетний период – до 2028 года – для перехода на одноуровневую систему организации местного самоуправления.