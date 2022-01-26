 

“Лишить Россию того, в чем она нуждается”: в Белом доме в деталях рассказали о новых санкциях

26.01.2022, 6:12, Разное
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Согласно заявлению американского чиновника, жесткие санкции против России могут быть введены в случае, если та вторгнется на территорию Украины. В Белом доме уточнили, что речь идет об ограничениях на торговлю и экспорт из США. Якобы они должны будут отразиться на высокотехнологическом развитии РФ (космос, оборона, искусственный интеллект).

Кроме того, новые санкции, как обещают в Вашингтоне, больно ударят по рублю. Мол, может возникнуть ситуация, которая будет гораздо хуже происходящего в 2014-м. По мнению американцев, должна пострадать и сфера энергетика, если Россия станет оказывать давление на Запад сокращением поставок газа в Европу.

Санкции не подразумевают поэтапного наращивания. Они будут вводиться единовременно, а также могут отличаться от тех, которые вводит против РФ Европа. США хотят “лишить Россию того, в чем она нуждается и не может просто заместить”.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против России, не дожидаясь обострения ситуации. Вскоре эксперты указали на недальновидность президента Украины. Политолог Владимир Корнилов отметил: если наказать РФ за то, что она не совершала, больше ее ничего не будет сдерживать.



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