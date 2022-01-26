 

Политолог Дудчак обвинил Киев и Запад в обострении конфликта в Донбассе

26.01.2022, 6:12, Разное
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Конфликт на востоке Украины продолжается без малого восемь лет, и кажется, что он завершится не скоро. Тем не менее политолог и экономист Александр Дудчак, как и многие, надеется, что ситуация в Донбассе решится мирно, не смотря на нежелание украинского руководства выполнять Минские соглашения.

По мнению эксперта, Киев и Запад до сих пор не хотят перейти к дипломатическому решению данного вопроса. Политолог считает, что этот конфликт уже давно пора завершить. Мол, тогда можно продолжить нормальное сотрудничество между странами, при котором стороны будут демонстрировать уважение друг к другу. Слова Дудчака приводит “Радио 1”.

На данный момент обстановка в Донбассе напоминает предвоенную, заявил во вторник начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко. Он рассказал, что армия ВСУ готовится к активным боевым действиям.

Ранее командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины на востоке страны генерал-лейтенант Александр Павлюк назвал возможную дату эскалации в Донбассе. По его словам, так называемое “вторжение” России на украинскую территорию может произойти 20 февраля.



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