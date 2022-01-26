Майнеров в Казахстане отключили от энергоснабжения до февраля

…из-за ситуации в энергетике.

Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC 21 января разослала 196 организациям, занимающимся майнингом криптовалюты, письмо с предупреждением об отключении от электроэнергии до февраля. Об этом сообщает «Информбюро».

Фото: Антон Климов

В KEGOC объяснили происходящее тем, что «сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС Казахстана». Майнеров отключили от электричества с 24 января и «при сохранении текущей ситуации» это продлится по 31 января.

Президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане Алан Дорджиев в разговоре с изданием выразил мнение, что проблемы с электроэнергией связаны по большей части с инфраструктурой, а не с майнерами. «У нас вся система находится на грани, износ станций — больше 70%, возраст станций — около 40 лет в среднем по Казахстану. Цены на электроэнергию всегда сдерживались, и индустрия оставалась серьёзно недофинансированной. А майнеры, по сути, стали на какой-то момент оправданием для КЕGOC и Министерства энергетики», — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Криптомания: круги ADA

Идет гонка миров к успеху. Успех — это создать цифровое пространство, привлечь в него множество проектов для жизни и игры, бизнеса и творчества

Отключения электричества сразу в трех странах Центральной Азии — Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане — произошли сегодня, эти государства объединены в единое энергокольцо. В Минэнерго Узбекистана утверждали, что отключение электроэнергии произошло из-за аварии в Казахстане. При этом в Минэнерго Казахстана рассказали, что из-за энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана».

На данный момент электроснабжение частично восстановлено: около 14:00 мск (18:00 по местному времени) Sputnik сообщил о появлении энергоснабжения в Кыргызстане, правительство Казахстана заявило, что энергоснабжение в стране восстановили примерно два часа спустя, на большей территории Узбекистана электричество также уже есть.

При этом Казахстан, согласно Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, занимает второе место в мире, по данным на август 2021 года. Доля этой страны в майнинге по всему миру — 18,1%. На первом месте — США (35,4 %).

—