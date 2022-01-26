Климкин рассказал об отказе Меркель от предложений США по Донбассу

Ангела Меркель, когда занимала пост канцлера Германии, как минимум трижды отказывалась от предложений Вашингтона, касающихся урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

«Меркель искренне, насколько я знаю, искренне надеялась, что ей удастся без участия американцев уладить ситуацию в «норманди», – сообщил он, добавив, что США «минимум трижды предлагали Меркель разные форматы и разные варианты продвижения», пишет «Европейская правда».

При этом подробности предложений Климкин раскрывать не стал, так как «дал слово детально об этом пока не рассказывать». По его словам, «Меркель сказала, что лучше пусть будет «нормандский формат». Она, как сообщил Климкин, была уверена, что «нормандский формат» будет более эффективным, передает РИА «Новости».

По его утверждению, это связано с тем, что российское руководство «аллергически относится именно к США и к роли США во время майдана».

Отвечая на вопрос, будет ли «большая российская агрессия», Климкин сказал: «Будет, она продолжается». На уточняющий вопрос, будет ли захват Киева или Харькова, он добавил: «Нет». Климкин уверен, что Запад поможет Украине, так как Украина – «первый рубеж обороны, первая линия сдерживания», но «без Запада сегодня это сложно». Однако Германия не предоставит оборонное оружие непосредственно Киеву «в ближайшее время», хотя в «среднесрочной перспективе – да».

При этом Климкин утверждает, что слышал от некоторых экспертов о якобы наличии у Москвы планов «точечной атаки на Киев». Он уверен, что «блицкриг на всю Украину на сегодня …невозможен». Бывший министр считает, что «просто Киев вырубить у РФ планы есть», так как, по словам Климкина, в Москве «есть мнение», что многое в управлении страной «тоже повырубается».

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.