 

МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине

26.01.2022, 5:34, Новости дня
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В случае конфликта на Украине, вероятно, продолжат расти цены на нефть и газ, усилится инфляция, сообщила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

МВФ представил доклад о перспективах мировой экономики. В нем спрогнозировано ускорение инфляции в 2022 году. Снижение ее темпов ожидается лишь в 2023 году. Кроме того, Гопинат сообщила, что «наиболее вероятным последствием» конфликта на Украине «для энергетических рынков может стать дальнейший рост цен на нефть и газ». В результате вырастут и «издержки на энергоносители для многих стран по всему миру».

Также МВФ «видит повышение базовой инфляции практически по всему миру из-за роста цен на сырье, энергоносители, продукты питания». МВФ надеется, что конфликта удастся избежать. В докладе МВФ прогнозируется рост цен на нефть в 2022 году почти на 12%, среди способствующих этому факторов напряженность вокруг Украины названа не была, передает РИА «Новости».

Напомним, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. По данным Reuters, американские власти провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями по планам действий в чрезвычайных ситуациях, касающихся поставок природного газа в Европу в случае, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки».



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