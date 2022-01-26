 

Мнение: Про премьеру фильма про Навального

26.01.2022, 5:32, Разное
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26 января в 4 утра по московскому времени (25 января в 18:00 по местному времени) на американском фестивале независимого кино «Сандэнс» (Sundance Film Festival) состоится премьерный показ документального фильма «Навальный», снятого канадским документалистом Дэниэлом Роэром по заказу стримингового сервиса HBO Max и компании CNN Films. Создатели фильма называют его «разоблачительным триллером» об отравлении Навального, его лечении в Германии и возвращении в Россию.

Премьера пройдет в онлайн-формате. Повторный показ запланирован на 27 января. Билет на просмотр фильма стоит 20 долларов, но с российского IP-адреса его купить невозможно.

Сильно сомневаюсь, что фильм «Навальный» посмотрят столько же зрителей, сколько посмотрели расследование самого Навального «Дворец для Путина». На сегодня у этого расследования – более 121 млн. просмотров. Но у фильма «Навальный», думаю, прекрасные перспективы на главные призы всевозможных фестивалей на Западе…

Но мне интересно другой. У «фабрик троллей» и прочих профессиональных патриотов уже сегодня ночью начнется аврал, что бы к утру завалить все социальные сети однотипными коментами, что Навальный – негодяй, подлец, предатель, агент Госдепа, ЦРУ, БНД, Масада и Ми-6, экстремист и террорист, что он сам себя отравил и пр.пр.пр.?

Или решение, как реагировать на этот фильм, пока еще не принято?

Источник: Ирек Муртазин



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