Мнение: О паникёрах и дезинформаторах… Кто нагнетает страсти?

Нынешнее российско-украинское «обострение» получает всё более интересный вектор своего развития. Кажется, что дело не просто идёт к войне — обе страны в неё прямо-таки толкают… доброжелатели.

Притом, что ни #Украина, ни #Россия — та самая, «» — воевать друг с другом совсем не хотят. Но…

Доходит до удивительного!

В реальность близкой войны отказываются верить даже высшие украинские чиновники (российские неоднократно отрицали саму возможность подготовки к «агрессии»). Власти неоднократно призывали сограждан «не поддаваться паническим настроениям» и заверяли, что ситуация на границе с Россией находится под контролем, а признаков подготовки вторжения российских войск попросту нет. Во вторник со специальным видеообращением на эту тему выступил президент Владимир #Зеленский, который призвал украинцев беречь мозг «от брехни». А накануне к украинскому народу с призывом не паниковать и не верить дезинформации обращались, помимо главы государства, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов и министр обороны Алексей Резников. Причём руководитель кабмина отметил, что видит единственную угрозу экономике Украины — от дезинформации, которая порождает нестабильность.

И как бы ответом на все эти успокаивающие призывы прозвучали весьма жёсткие заявления из Белого дома. Слова руководства Украины об отсутствии эскалации на границе с Россией и угрозы вторжения «идут вразрез» с действиями Москвы, решительно подчеркнула официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

На очередной пресс-конференции она ответила на вопрос, почему руководство Украины заявляет, что не видит угрозы вторжения России, и как это согласуется с постоянными предупреждениями Вашингтона об эскалации на границе. Джен Псаки начала свой ответ с тезиса, мол, никто не может знать, что задумал президент России Владимир #Путин. «Никто не может проникнуть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим — различную подготовку, в том числе российских военных на границе [с Украиной]», — сказала представитель вашингтонской администрации. Она добавила, что Москва продолжает «агрессивную риторику» и лишь ищет предлог для агрессии. «Мы видим рост агрессивных действий и подготовки на границе», — заверила журналистов пресс-секретарь президента #США.

Нет, понятно, что «издалека виднее». Но всё же тут следует понимать, что американское «на границе» включает в себя огромную зону на удалении 250-300 км от пограничных столбов. И тут возникает первый вопрос: можно ли войска, расположенные за пару сотен километров от мест предполагаемых боевых действий, считать «армией вторжения».

Да, чисто технически, на преодоление этого расстояния мотострелковому или танковому полку понадобится 10-12 часов — при условии хорошей выучки водителей, развитой дорожной сети и абсолютно исправной техники. На практике на такой «марш-бросок» военные учебники рекомендуют закладывать не менее суток с учётом потребного времени на привалы и отдых. При таких раскладах Вашингтон свои «адские #санкции» успеет ввести раньше, чем авангард 144-й мотострелковой дивизии доберётся из Ельни до приграничной полосы!

Не менее интересно, как в этой 300-километровой зоне разного рода военные эксперты подсчитывают российские войска. Известно, например, что в их численность включаются и 20-30 тыс. «ополченцев», действующих в непризнанных ДНР и ЛНР, а также российские миротворцы в Приднестровье (от 1,5 до 3 тыс. чел.), моряки Черноморского флота (25 тыс. чел.) и т.п. Кроме того, в расчёт берутся вообще все воинские части ВС РФ, расположенные в указанных пределах, в том числе на местах постоянной дислокации. А это, по западным оценкам, не менее 80-85 тыс. чел. личного состава.

Меж тем Украина оценивает общую численность российских войск вблизи своих границ в 127 тыс. чел., из которых 20+ тыс. чел. — это авиация и флот. Получается, что за всё время «агрессивной подготовки к вторжению» Россия добавила максимум несколько тысяч. военных в ареал вблизи украинских границ. По мнению же украинского секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, такая численность российских войск «не критична» для Украины, поскольку для вторжения «понадобится более миллиона военных». И скрыть их переброску будет невозможно.

В общем, ни Россия, ни тем более Украина поводов для паники не видят.

Отчего же тогда видят их и пугают всех «русской угрозой» люди из Вашингтона? Или… дыма без огня не бывает?

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