 

Мнение: Дом культуры и искусств СБУ

26.01.2022, 5:12, Разное
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Так сказать, новости культуры СБУ.

PS. Также у здания СБУ в Киеве.

Встреча инкассатора и "патриотов" из нацистской группы "Украинский стяг".
"Патриоты" клеили патриотические наклейки на банкоматы, а инкассатор подумал, что они занимаются по традиции грабежом.

PS2. Также в Киеве прошел очередной клоунский недомайдан. На сей раз бунтовали предприниматели требовавшие снижения налогов. Митинг в итоге разогнали.


Диалог "Слуг Народа" и частного предпринимателя на территории свободной и демократической Украины.
Украина достигла в этом таких высот, что еще вот-вот и Крым и Донбасс посмотрят на это и захотят вернуться на Украину. Надо лишь сильнее душить.

Источник: Colonel Cassad



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