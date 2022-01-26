Мнение: Дом культуры и искусств СБУ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Так сказать, новости культуры СБУ.
PS. Также у здания СБУ в Киеве.
Встреча инкассатора и "патриотов" из нацистской группы "Украинский стяг".
"Патриоты" клеили патриотические наклейки на банкоматы, а инкассатор подумал, что они занимаются по традиции грабежом.
PS2. Также в Киеве прошел очередной клоунский недомайдан. На сей раз бунтовали предприниматели требовавшие снижения налогов. Митинг в итоге разогнали.
Диалог "Слуг Народа" и частного предпринимателя на территории свободной и демократической Украины.
Украина достигла в этом таких высот, что еще вот-вот и Крым и Донбасс посмотрят на это и захотят вернуться на Украину. Надо лишь сильнее душить.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет