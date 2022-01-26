Депутаты новой волны поздравили студентов с Татьяниным днем

В День студента депутаты Госдумы из числа новой волны поздравили учащихся с праздником и пожелали мечтать и действовать, а также вспомнили свои студенческие годы.

Так, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев призвал молодых людей прожить жизнь «на максимум» и не сидеть на месте. «Жизнь одна, проживите ее на максимум. Не сидите на месте – действуйте. Никто не объяснит, что нужно российским студентам лучше, чем сами студенты, поэтому я призываю вас вместе участвовать в позитивных переменах», – обратился он к студентам в своем Telegram.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева пожелала студентам сохранить молодость на долгие годы. «Никогда не забываю о студентах, искренне верю и знаю, что за образованными молодыми людьми наше будущее! Поэтому, ежедневно учитываю интересы молодежи при выполнении своей работы», – отметила она в Facebook.

Вспоминали депутаты также свои годы в статусе студента. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова рассказала в Instagram, что одним из ярких событий студенческой жизни для нее стала театральная студия при университете. «Желаю каждому провести студенческие годы так, чтобы теплых и радостных воспоминаний хватило на всю жизнь», – пожелала Амельченкова.

Депутат Мария Бутина напомнила, что студенты – это будущие кадры, поэтому им необходимо обеспечить комфортные условия для обучения.

«Стране нужны качественные специалисты не только высшего образования, но и в среднем звене, а им – новое технологичное оборудование и достойное жилье», – отметила она в своем Instagram.

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Бутина отметила, что некоторые из этих вопросов уже нашли отражение в народной программе «Единой России». В частности, депутаты напомнили, что в рамках реализации народной программы ЕР будет обеспечена социальная поддержка выпускников вузов, выезжающих для работы в села и малые города. Также будет запущена программа молодежного предпринимательства, а бюджет на поддержку молодежной занятости – увеличен.

В РФ 25 января отмечается День студента. Президент Владимир Путин встретился в формате видеосвязи с учащимися крупных отечественных вузов и поздравил их с Татьяниным днем. Путин подчеркнул, что молодые исследователи, которые добились значимых успехов в науке, должны получать государственную поддержку, в том числе жилье.

В ходе встречи глава государства посоветовал студентам МГУ им. М.В. Ломоносова не переборщить во время традиционного угощения медовухой. Традиционно 25 января напитком студентов угощает сам ректор.

Ректор МГУ Виктор Садовничий в этом году сам подбирал набор трав для знаменитой медовухи в честь Дня студента, а также добавил туда башкирский мед.

Кроме того, в День российского студенчества, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в формате онлайн открыл Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» 2022 года. Он отметил, что конкурс даст молодым людям возможность обратить на себя внимание работодателей и получить хорошую практику.