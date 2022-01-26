Названы сроки окончания исследования комплексной вакцины от COVID-19

Центр им. Н.Ф. Гамалеи к началу февраля планирует опубликовать конкретные данные по эффективности вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон», а к марту планирует завершить исследования комплексной вакцины от COVID-19, сообщил замдиректора центра Денис Логунов.

«В настоящий момент мы проводим анализ эпидемической эффективности вакцины в отношении штамма «омикрон». К началу февраля у нас уже будут готовы конкретные цифры расчетные, <…> в плане реальных цифр», – приводит ТАСС слова Логунова.

Также центр им. Гамалеи планирует к марту завершить первую и вторую фазу клинических исследований комплексной вакцины против новой коронавирусной инфекции.

«В настоящий момент <…> мы приняли решение разрабатывать комплексный вакцинный препарат, и ближайший месяц – два, до марта месяца, я надеюсь, мы закончим клинические исследования первой – второй фазы, подтверждающие иммуногенность и безопасность», – сообщил Логунов.

До этого Логунов сообщал, что ученые Центра им. Гамалеи рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против новой коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».

Между тем, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.

Ранее препарат «Ковид-глобулин» от коронавируса на базе плазмы крови переболевших людей успешно прошел клинические испытания, и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава.