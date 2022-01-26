 

Русскоязычные зрители в США объявили бойкот сиквелу «Секса в большом городе»

26.01.2022, 4:47, Новости дня
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Русскоговорящие иммигранты в США запустили на change.org петицию из-за шутки в сериале о «русской проститутке» в «Сексе в большом городе», обвинив создателей сериала в лицемерии.

В продолжении сериала «Секс в большом городе» героиня Сары Джессики Паркер обсуждает с подругой новую соседку. Подруга героини называет девушку «русской проституткой», объясняя, что именно так она может позволить себе оплатить свою квартиру на Манхэттене, и добавляя, что это «обычное дело», пишет «Фонтанка».

Русскоязычные зрители оскорбились и стали писать гневные комментарии с хештегом #metoorussian под постом HBO с анонсом эпизода.

Создателей сериала обвиняют в том, что они «забыли о толерантности», в лицемерии и избирательной инклюзивности.

«HBO, серьезно? Это ваша новая политика терпимости и толерантности?» – возмущаются зрители. Кроме того, некоторые пользователи жалуются, что HBO Max удаляет их комментарии, пишет 25 января TJ.

На change.org запустили петицию от лица русскоговорящих иммигрантов, заявляющую, что «русские не проститутки».

«Мы, русскоязычные женщины, оскорблены <…> Русскоязычные женщины трудолюбивы, образованны и умны. Сообщение, которое вы транслировали, оскорбительное, унизительное и неуважительное! <…> Они усердно работают, учатся и обеспечивают свои семьи, в то время как вы в шутку называете их проститутками», – говорится в тексте петиции.

Ранее актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис, снимавшиеся в сериале «Секс в большом городе», выступили в поддержку женщин, заявивших об изнасиловании Крисом Нотом, сыгравшим мистера Бига в сериале.



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