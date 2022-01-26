Результаты экспресс-тестов на COVID-19 жителей сел появятся на Госуслугах

Результаты экспресс-тестов на коронавирус жителей сельских и труднодоступных территорий в скором времени будут отражаться на портале госуслуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, крайне важно поддерживать объемы тестирования на коронавирус на достаточном уровне и не допускать их снижения, передает ТАСС.

«Сейчас результаты ПЦР-тестов отображаются в личных кабинетах на портале государственных услуг. Для жителей села и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР[-тестов], в ближайшее время в систему будут загружаться и данные экспресс-тестов», – сказал он, отметив, что соответствующее постановление кабмина подготовлено.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что с 1 декабря в у бригад скорой помощи в республике появились экспресс-тесты на коронавирус.