Украина заверила в отсутствии намерений воевать в Донбассе

Украинские власти не планируют военных действий в Донбассе, «не говоря уже о границе с Россией», сообщил заместитель украинского постпреда при ООН Юрий Витренко.

Витренко «подтвердил», что его страна «не имеет намерений каких-либо военных действий на оккупированных частях своей территории, не говоря уже о границе с Россией». Он уверяет, что Киев «не видит альтернативы политическому и дипломатическому решению этого международного военного конфликта». Украина обещала «продолжить поиск любых жизнеспособных вариантов для обеспечения мира». Он полагает, что отправной точкой должна стать «деэскалации со стороны РФ ситуации в области безопасности на украинских границах и вывод из Донбасса и Крыма», передает ТАСС.

Напомним, ДНР соощила, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)