Мнение: Мюнхен. На грани войны

Посмотрел свежее кино на тему Мюнхенского сговора, где Британская Империя и Франция скормили Гитлеру Чехословакию.

Фильм представляет собой своеобразный пересказ некоторых реальных событий связанных с Мюнхенской конференцией, на фоне которых развивается вымышленная шпионская линия о том, как секретарь Чемберлена пытался предотвратить Мюнхенский сговор с помощью своего бывшего сокурсника по Оксфорду, который работал переводчиком в Рейхсканцелярии. Само собой, так как итог Мюнхенского сговора известен, то ценность главной сюжетной линии достаточно сомнительна, так как мало-мальски знакомый с историей зритель знает, что у них ничего не получится и Судеты Гитлеру сдадут со всеми вытекающими из этого последствиями.

Что толку от линии с "покушением на Гитлера", если прекрасно известно, что Гитлер вполне себе спокойно уедет из Мюнхена? В итоге, одного из героев просто выставили трусом, который весь фильм рассказывает, что надо действовать, а сам в решающий момент не смог сделать то, к чему призывал других. Потому что у Гитлера сюжетная броня.

Но тут вполне можно понять авторов, которые брали за основу какой-то художественный роман на тему Мюнхена и где им была необходима развлекательная линия, чтобы зрители не заскучали под грузом исторической экспозиции. В общем, с этими допущениями вполне можно смириться, тем более, что через эту выдуманную историю вскользь поднимают тему генеральской оппозиции Гитлеру (которая позднее перерастет в "заговор Штауфенберга"), которая действительно существовала и имела сношения с Британией, правда реальный заговор с целью устранения Гитлера сформируется несколько позже, хотя идея "убрать Гитлера" уже витала в головах некоторых генералов, которые опасались, что война закончится для Германии еще большей катастрофой, нежели предыдущая. Не то, что они боялись войны и хотели мира, просто они не очень верили в способность Гитлера довести войну до победного конца в противоборстве с крайне опасными противниками. И последующая война показала, что в общем то они были правы в своих опасениях. Но они составляли подавляющее меньшинство в немецком генералитете.

Сам сговор подается через призму чудаковатого Чемберлена, который очень хотел мира, поэтому пошел на уступки Гитлеру, за что и поплатился. Его мотивацию достаточно подробно показывают в фильме. При этом в самом конце в лоб говорится, что совместное коммюнике Гитлера и Чемберлена – это был "хитрый план Чемберлена", который обеспечивал Британии алиби (мол она хотела мира, а Гитлер хотел войны) и выигрывал время на подготовку к войне. Это достаточно сомнительное утверждение, так как даже без этого коммюнике, Гитлер прямо нарушил Мюнхенские соглашения, захватив остатки Чехословакии, что делало Германию агрессором и без всяких коммюнике.

Иронично, но для оправдания Чемберлена берется тезис о том, что заключив пакт о ненападении с Германией, Сталин выиграл почти 2 года для подготовки к войне. В фильме заявляется, что Чемберлен дал Британии и ее союзникам год для подготовки к войне. В общем, воруют аргументацию у советской историографии. Разумеется. умалчивается о том, что захватив Чехословакию (в 2 приема), Гитлер куда как лучше оказался готов к последующей войне за счет захваченного вооружения, ресурсов и промышленности Чехословакии, нежели Британская Империя и Франция. В общем, достаточно странная попытка оправдать Чемберлена.

При этом, если смотреть в целом, фильм говорит о том, что не сумев остановить Гитлера в Чехословакии, Британия и Франция фактически сделали неизбежным вторую мировую войну. Главный герой вернувшись из Мюнхена прямо так и говорит жене, что война теперь неизбежна и он пойдет служить летчиком. Потому что Гитлер так или иначе начал бы войну и один из героев несколько раз проговаривает, что Гитлер в любом случае не остановится, какие бы договора с ним не подписывались, поэтому отпор надо было давать в Мюнхене. И ни слова про "сговор диктаторов" и о том, что "Сталин начал вторую мировую войну".

Соответственно, данная позиция ближе к советской историографической позиции, которая указывала на то, что именно Мюнхенский сговор сделал войну неизбежной, в то время, как СССР настаивал на том, что Гитлеру надо отказать и сформировать систему коллективной безопасности, где Британия, Франция, СССР, Чехословакия и Польша могли бы гарантировано блокировать экспансию Третьего Рейха военным путем.

Но как известно, подобные предложения Сталина были торпедированы западной дипломатией, а попытки СССР договориться о военной помощи Чехословакии, были также заблокированы. Запад предпочел сдать чехов, которых даже не пригласили на конференцию, где решалась судьба их страны. Когда Гитлер поглотил уже всю Чехословакию и потребовал у Польши Данциг (с которой он ранее делил Чехословакию – в фильме могли бы например показать, как немецкие, польские и венгерские войска вторгаются в Чехословакию и оккупируют ее территории – для бэкграунда), тот же Чемберлен дал британские гарантии Польше, что и создало механизм вступления Британии в войну с Германией, причем, как отмечал Лиддл-Гарт, Британия фактически передавала вопрос своего вступления в войну в руки польского руководства, которое было по мнению британского историка прямо скажем ненадежным и сомнительным.

СССР весной и летом 1939 года пытался договориться с Британией, Францией и Польшей о совместных действиях против Германии. Британия и Франция просто имитировали переговоры, а Польша наотрез отказалась от совместных действиях с СССР против Германии, потому что еще в 1938 году польское военное руководство считало, что "Расчленение СССР лежит в основе польской политики на востоке". И вариант совместной войны против СССР с той же Германией, до требования Данцига, Варшаву интересовал куда как больше. Потом случился пакт Молотова-Риббентропа и война пошла уже в конфигурации выгодной СССР, а не Британской Империи. Попутно придавили Польшу, которая в иных обстоятельствах могла выступить в роли союзника Третьего Рейха в войне против СССР. Там если и был какой-то просчет, так это переоценка Франции, которая неожиданно для всех рассыпалась слишком быстро в 1940-м году и расчет на то, что Гитлер увязнет на Западе надолго, не оправдался. Но в 1939 году это понятное дело было неочевидно. Но в логике фильма, это уже маневры перед началом войны, которая так и эдак была неизбежной.

И вот этого бэкграунда в фильме просто нет – СССР и его предложения по чехословацкому кризису в этом фильме не существуют. А причины этого кроются в том, что дело в случае с Чехословакией было не только в "желании мира" со стороны Чемберлена. Политика умиротворения Германии была нацелена на то, чтобы обеспечить мир на Западе и направить экспансию Германию на восток, поэтому и был реализован Мюнхенский сговор, который скормил Германии Чехословакию, но обеспечил отсутствие войны на Западе. Британские солдаты не должны были второй раз за поколение погибать в окопах Северной Франции и Бельгии.

В Москве однозначно это восприняли как сговор западных "демократий" с Гитлером и уже в следующем году пакт о ненападении с Германией развернул агрессию Германии в обратном направлении, за что Запад Сталина до сих пор ненавидит, так как конфигурация мировой войны оказалась совсем не такой, какой она виделась тем, кто помогал Гитлеру прийти к власти и перевооружить Германию для крестового похода против большевизма, который даже не скрывал (о чем писал в "Майн Кампф"), что Германия собирается завоевывать "жизненное пространство на востоке".

Также практически не затронут вопрос принуждения Чехословакии к сдаче. В фильме лишь иногда проговаривается тезис, что чехов просто не пригласили. Но ведь их не просто не пригласили. До них по дипломатическим каналам западные страны доводили (см. например миссию лорда Ренсимена), что не окажут Чехословакии поддержку и что ей надо соглашаться на условия Гитлера, хотя чехи почти до самого конца сомневались – надо ли сдаваться или же все-таки побороться с Гитлером. Поэтому были и письма Масарика в СССР, где он интересовался – готов ли СССР выполнить свои обязательства по защите Чехословакии. Но в конечном итоге, чехам выкрутили руки и они капитулировали.

Вполне понятно почему эти моменты не поднимаются, так как это затрагивает крайне токсичную тему привода Гитлера к власти и попыток использовать его против коммунизма в Европе. Куда как проще спрятаться за дурачком Чемберленом, который имел какую-то тактику и ее придерживался, потому что у него был "хитрый план" и "он хотел мира".

Поэтому с исторической точки зрения, фильм оставляет достаточно противоречивые впечатления. С одной стороны, в начале войны косвенно обвиняют Британию и Францию, которые не остановили Гитлера в Мюнхене и сделали войну неизбежной, а значит пакт о ненападении заключенный СССР с Германией уже не мог повлиять на начало войны, потому что Гитлер бы в любом случае не остановился бы, о чем прямо говорит все сюжетная линия с украденным документом из ведомства Риббентропа С другой стороны, фильм умалчивает. о том, почему осуществлялась политика умиротворения Германии и почему ей скормили Австрию и Чехословакию, почему Чехословакии выкручивали руки, и почему предложения о помощи со стороны СССР были проигнорированы.



Польская карикатура об итогах Мюнхенского сговора.

С художественной же стороны снято неплохо, даром что фильм в основном разговорный. Авторы постарались в костюмы, антураж 1938 года в наличии, некоторые исторические фигуры даже похожи на своих исторических прототипов – Чемберлен, Муссолини, Канарис, Даладье, Гендерсон. Некоторые кадры прямо визуализируют известную серию цветных фотографий https://maysuryan.livejournal.com/715675.html из Мюнхена или же кадры прибытия Чемберлена в Британию, где он размахивает смятым листком бумаги с пустыми словами о мире.

В целом, смотреть вполне можно. Учить историю по этому фильму конечно не стоит.

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