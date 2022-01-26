 

Скотленд-Ярд начал расследование в отношении Джонсона

26.01.2022, 4:16, Разное
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…из-за вечеринок во время локдауна.

Лондонская полиция начала расследование в отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и других чиновников из-за вечеринок на Даунинг-стрит и других правительственных зданиях, в ходе которых могли быть нарушены ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает «Би-би-си».

borisjohnsonuk / Instagram

Комиссар полиции Крессида Дик заявила, что расследование ведется по возможным нарушениям, совершенным начиная с 2020 года. Его начали после получения информации от комиссии кабинета министров, которую возглавила чиновница Сью Грей. Дик добавила, что полиция изучит случаи, которые «кажутся наиболее серьезными и вопиющими нарушениями».

Сам Джонсон сообщил, что он «приветствует» решение полиции провести расследование, и заявил, что оно «поможет дать общественности необходимую ясность».

Расследование также поддержал мэр Лондона Садик Хан. «Никто не может быть выше закона. Не может быть одного правила для правительства и другого — для всех остальных», — сказал он. Заместитель главы Лейбористской партии Анджела Рейнер заявила, что Джонсон должен уйти в отставку из-за случившегося.

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Чтобы избежать вотума недоверия, Джонсон мобилизует своих консервативных сторонников. В том числе — отменой ковидных ограничений

Джонсон оказался в центре скандала после публикации The Guardian снимков, датированных маем 2020 года, на которых британский премьер на Даунинг-стрит с женой и несколькими госслужащими. Издание сообщило, что в вечеринке участвовали в общей сложности 19 человек, социальную дистанцию они не соблюдали. Первоначально полиция отказалась проводить расследование. Свое решение тогда она объяснила тем, что нарушения ковидных ограничений обычно не расследуют, «когда о них сообщается спустя много времени после того, как они могли произойти».

Источник: Новая газета



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