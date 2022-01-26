Макрон перед разговором с Путиным назвал Россию «дестабилизирующей силой»

Президент Франции Эммануэль Макрон, который в ближайшие дни планирует провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, заявил, что РФ якобы становится «дестабилизирующей силой».

Макрон заявил, что число «дестабилизирующих» действий РФ против суверенных государств бывшего СССР растет. В ходе брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем он призвал «вместе действовать в вопросе растущей напряженности у границ Украины и в более широком смысле – в вопросе отношений с Россией», передает РИА «Новости».

Президент Франции также призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины и приветствовал взаимодействие РФ и США, но заявил, что результатов этого взаимодействия он пока не видел, поскольку «диалог с Россией всегда сложный».

Макрон заявил, что «нормандский формат должен быть обязательно сохранен». Он выразил несогласие с мнением, что формат «не приносит пользы». По его словам, «никогда не следует отказываться от каналов дискуссий и диалога», хотя результаты этого переговорного процесса не соответствуют, по признанию Макрона, «уровню ожиданий» Парижа и Берлина. Президент сообщил о «жестах доброй воли» Киева в отношении проекта закона, который «справедливо критиковался Россией», передает ТАСС.

Он отметил, что планирует провести утром 28 января телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Макрон хотел бы «обсудить ситуацию, чтобы лучше ее видеть и прояснить в целом ряде моментов».

Напомним, Макрон собрался предложить Путину «путь деэскалации» ситуации на Украине.

Законопроект о «переходном периоде» в Донбассе был отозван из Верховной рады. Украинские СМИ пишут, что «реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое» Россией в качестве «предпосылки для проведения новой встречи нормандской четверки на уровне советников лидеров».