 

Адвокат Улюкаева арестована по делу о мошенничестве

26.01.2022, 4:00, Новости дня
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Преображенский суд Москвы арестовал адвоката Дареджан Квеидзе, которая подозревается в причастности к двум эпизодам мошенничества, следует из постановления суда.

Второй фигурант дела – Андрей Фоломейкин. Уголовное дело возбуждено 23 января. Квеидзе и Фоломейкин были задержаны на следующий день. По версии следствия, адвокаты совершили мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, передает ТАСС.

В постановлении районного суда говорится, что, по словам потерпевшей, «ее супруг передавал денежные средства для последующей передачи должностным лицам Хамовнического районного суда за освобождение от уголовной ответственности или назначение условного наказания и за смягчение наказания по приговору суда, при этом не выполнив договоренностей, обманным путем завладели денежными средствами».

Впоследствии подзащитным Квеидзе было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительных учреждениях, а денежные средства «на протяжении длительного периода времени под различными предлогами не возвращали».

Напомним, Квеидзе защищала экс-главу МЭР Алексея Улюкаева, которого Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы и к штрафу в 130 млн рублей. Бывший министр признан виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы Роснефти Игоря Сечина.



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