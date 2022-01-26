Мнение: Сир! У нас в тылу хорваты разбегаются!

Президента Хорватии Милановича внесли на "Миротворец" после устроенного им бунта на корабля.

Данный агент Кремля настолько распоясался, что:

1. Заявил, что Хорватия ни в какой войне на Украине участвовать не собирается и что Хорватия к конфликту между Украиной и Россией никакого отношения не имеет.

2. Заявил, что Хорватия отзовет всех до единого солдат из сводных сил НАТО, если будет существовать угроза втягивания их в боевые действия. 80 солдат уже на всякий случай отозвали из Польши.

3. Заявил, что евромайдан является переворотом, который не имеет никакого отношения к демократии.

4. Заявил, что Украине не место в НАТО и что путь Украины в ЕС ничего Украине не дал.

5. Заявил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран.

В общем, такой себе хорватской Шенбах на максималках. За что моментально был зачислен на "Миротворец". МИД Украины уже целую истерику закатил, с требованием извинений за "неправильную позицию".

В отличие от злополучного немецкого адмирала, снять президента Хорватии возможности нет (во всяком случае сразу и быстро), поэтому ущерб "европейскому единству" уже нанесен и купировать его будет еще сложнее, чем выходку Шенбаха, которого заставили публично каяться за свое мнение.

Данная история лишний раз показывает, что часть европейцев совсем не хочет участвовать в американских махинациях на Украине, куда их всеми силами пытаются втянуть. Но переоценивать эту фронду все же не стоит. Так или иначе европейцев будут загонять на войну против России, даже если часть из них будет пытаться дезертировать, как это сейчас пытаются сделать хорваты.

PS. Вашингтон сегодня заявил, что не собирается вводить войска на Украину. Разумеется, США заинтересованы в долгоиграющей войне на территории Украины, где они могли бы снабжать ВСУ для как можно более длительной военной кампании, которая могла бы истощать РФ. Прямое столкновение же довольно быстро выйдет на уровень обмена ядерными ударами.

Пока что ждем письменного ответа, после которого должны последовать те или иные события, так как получение бумаги потребует от России сделать следующий ход.

—