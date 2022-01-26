Мнение: Среда! Шоколадница – 22!

Поскольку каким-то чудом в Москве до сих пор не ввели ни куар-коды, ни локдауны на общепит, я решил все-таки провести первую в этом году Шоколадницу!! Ура! Всем желающим приобрести мою “Страну утраченной эмпатии”, и не просто, а из рук автора и с автографом автора – добро пожаловать в старую добрую Шоколадницу на Китай-городе. Новый 2022 стоит встретить с новой “Страной утраченной эмпатии” – если вы не успели это сделать в старых годах!

Жду вас, дорогие будущие читатели, в СРЕДУ, то есть уже СЕГОДНЯ, в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. 50 м от входа в метро! Я там буду с в 18 ч, а окончание – где-то после 20 ч.

Итак, СРЕДА со СТРАНОЙ УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ, автор в Шоколаднице на Китайгороде с книжками с 18 до 20 ч, 08 июля 2020 года, готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7915-823-13-25, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Всё вышлю в лучшем виде! Приходит точно в срок, и даже в Австралию, Новую Зеландию и в Сингапур!

Алексей Мельников, психотерапевт, ФБ, из его подборки (почему-то)

“ТОП 10 ностальгических книг, пропитанные ароматом 1990-х”

1. Алексей Рощин “Страна утраченной эмпатии. Как советское прошлое влияет на российское настоящее”

Новинка от популярного блогера Алексея Рощина. Империя СССР рухнула 30 лет назад. Но она успела навсегда изменить общество. Как советская психология формировала сознание людей, как они адаптировались к новым реалиям и как живут сейчас? Автор провел масштабное социологическое исследование, в котором попытался выяснить, удалось ли обществу создать «нового» человека”.

Из отзывов с сайте ЛитРес:

“На удивление хорошая книга, и совсем не только об эмпатии. Содержит много интересных и иногда неожиданных наблюдений автора. Некоторые выводы можно было бы «расширить и углубить», но такое уже будет выходить за рамки социологии.

Стиль хорош. Рекомендую”.

“Самый грустный вывод из книги – отсутствие эмпатии не просто недостаток, вроде эмоционального безразличия, а самая настоящая гарантия выживания в нынешней российской системе. А в некоторых областях и гарантия продвижения, в чиновничестве уж наверняка”.

“Хорошая книга о нас, о тех травмах, которые мы несём уже не одно поколение, и как они отражаются во всех общественных институтах. Если хотите узнать, что там, в глубине нескольких поколений и почему сейчас наша жизнь устроена так – очень рекомендую”.