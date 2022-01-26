Суд отклонил жалобы Google на штрафы в 11 млн

Апелляции Google на штрафы в размере 11 млн рублей за неудаление противоправной информации оставили без удовлетворения, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

«Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы, которыми Google LLC наложены административные штрафы по трем делам, – всего на 11 млн рублей», – цитирует Гуринчук РИА «Новости».

По ее словам, штрафы назначили по статьям за неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен. О какой информации идет речь, не сообщается.

В начале декабря Мировой суд в Москве решил оштрафовать Google еще на 5 млн рублей по одному из трех протоколов за отказ удалить запрещенный контент.

До этого суд штрафовал Google еще на 3 млн рублей. К концу ноября общая сумма штрафов компании выросла до 44 млн рублей. Все они выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России.

Напомним, 24 декабря Мировой суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.