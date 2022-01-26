 

Суд отклонил жалобы Google на штрафы в 11 млн

26.01.2022, 3:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Апелляции Google на штрафы в размере 11 млн рублей за неудаление противоправной информации оставили без удовлетворения, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

«Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы, которыми Google LLC наложены административные штрафы по трем делам, – всего на 11 млн рублей», – цитирует Гуринчук РИА «Новости».

По ее словам, штрафы назначили по статьям за неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен. О какой информации идет речь, не сообщается.

В начале декабря Мировой суд в Москве решил оштрафовать Google еще на 5 млн рублей по одному из трех протоколов за отказ удалить запрещенный контент.

До этого суд штрафовал Google еще на 3 млн рублей. К концу ноября общая сумма штрафов компании выросла до 44 млн рублей. Все они выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России.

Напомним, 24 декабря Мировой суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Интервью Гордона с любимой женщиной Немцова и свидетелем его убийства Дурицкой. Трансляция

08.01 / В мире подтвердили более 88 млн случаев COVID-19

08.06 / Минюст США вернул выкуп, который Colonial Pipeline заплатил хакерам

10.03 / В Греции протесты против произвола полиции переросли в столкновения. Фоторепортаж

21.12 / Путин назвал условие для проведения нормандской встречи

18.12 / Guardian – король Швеции признал, что мягкая стратегия борьбы с Covid-19 была ошибкой

26.09 / В Минске отпустили троих задержанных журналистов

17.10 / Карабах заявил об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши

27.07 / Кузнецова отреагировала на фильм Собчак об избиении детей в монастыре на Урале

02.06 / Харьковчанин избавился от татуировки “Кернес жив” на лбу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика