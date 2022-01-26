У «простой украинки» из материала Times нашлось британское обмундирование

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила публикацию The Times о «простой гражданке Украины» с изображением Бен Ладена в британских СМИ в 1990-х годах.

Захарова в Facebook заявила, что «британская газета The Times в 2022 году повторила успех британской газеты The Independent 1993 года». Она напомнила, что «30 лет назад пресса Туманного Альбиона представляла Бен Ладена антисоветским воином, который направляет войска по пути к миру». «Куда они пришли, мы помним», – сообщила Захарова.

Она обратила внимание на The Times, которая «опубликовав фотографии «простой гражданки Украины» с карабином Z15 наперевес, готовящейся на своей киевской кухне отражать российскую угрозу». Выяснилось, что запечатленная на фото «Марьяна Жагло оказалась простой украинской женщиной из Сил территориальной обороны Украины (это ребрендинг «тербатов»)», а «обмундирование, которое она раздобыла, британским».

«Очередная фейковая история про боевиков, из которых западная пропаганда делает антироссийских «борцов за свободу», – сообщила Захарова. По ее мнению, The Independent продемонстрировала «недосягаемую по мировым меркам глубину пропаганды», но The Times «вызов приняла и рекорд побила».

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.