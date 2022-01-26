BioNTech и Pfizer приступают к испытаниям вакцины от коронавирусного штамма “Омикрон”

В исследовании примут участие 1420 участников от 18 до 55 лет. Их разделят на три группы, чтобы изучить различные схемы вакцинации. Исследоваться будет безопасность вакцин-кандидатов, а также их переносимость и эффективность.

“Это исследование является частью нашего научно обоснованного подхода к разработке вакцины, которая обеспечивает такой же уровень защиты от “Омикрона”, как и от более ранних вариантов, но с большей продолжительностью защиты”, – сказал генеральный директор и соучредитель BioNTech, профессор Угур Сахин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм “Омикрон” становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через несколько недель “Омикроном” может заразиться более половины населения Европы.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что “Омикрон” вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем “Дельта”.

В Украине первый случай заражения “Омикроном” подтвердили в середине декабря.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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