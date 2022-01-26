 

Псаки заявила об отсутствии у Байдена желания отправлять войска на Украину

26.01.2022, 2:28, Новости дня
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Президент США Джо Байден не имеет ни интереса, ни желания отправлять американские войска на Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину», – приводит РИА «Новости» слова Псаки.

По ее словам, решение привести 8,5 тыс. американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу предназначено исключительно для поддержки стран «восточного фланга» НАТО.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.

До этого Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности. 

В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.

16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство РФ в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ России. 



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