Зеленский счел эвакуацию дипломатов с Украины «тонкостями сложной игры»

Эвакуация дипломатов ряда стран с Украины является тонкостями сложной дипломатической игры, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что «посольства стран ЕС и многих других стран оставляют всех своих сотрудников на Украине», а то, «что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неминуемую эскалацию», передает ТАСС.

Он заявил, что «за минувшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая», есть «обстрелы, нарушения режима прекращения огня и войска возле границ не исчезли», но «самое главное» – у Украины «ноль раненых и ноль убитых». По его словам, «власти хватает сил, чтобы держать ситуацию под контролем и побеждать все попытки дестабилизации» в стране.

«Не бойтесь интернета, пусть интернет боится нас. Чем можно его напугать? Здоровым, критичным, логичным и позитивным мышлением», – сообщил Зеленский, добавив, что что теперь будет часто общаться с гражданами.

Кроме того, Зеленский сообщил, что не ожидает от встречи «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) на уровне политических советников 26 января прорыва в урегулировании конфликта в Донбассе.

Источник BuzzFeed заявил, что Зеленский «не думает, что имеется даже отдаленно какая-либо неизбежная угроза Киеву». По его словам, в администрации украинского президента считают шаги Вашингтона, призвавшего своих граждан покинуть страну, «полностью смехотворными». Он также назвал их отражением «непоследовательности США». «С одной стороны (Вашингтон говорит Украине), как мы должны проводить демократизацию. Мы стоим на вашей стороне, это ваше право – решать, присоединяться ли к Западу. Мы будем стоять на вашей стороне перед лицом российской агрессии. Потом РФ накаляет температуру, и они первыми уезжают», – сказал он.

Пресс-секретаря американского президента Джен Псаки попросили прокомментировать слова источника. Псаки ответила, что «на границе Украины находятся 100 тыс. российских военных и нет ясности относительно того, что российский лидер не намерен осуществлять вторжение». По ее мнению, «это звучит достаточно опасно». Она также заявила, что «украинские лидеры приветствовали помощь в сфере безопасности». «Так что это, кажется, противоречит такой оценке», – сказала она.

Напомним, еще в субботу Госдеп не подтверждал саму возможность эвакуации своих дипломатов и членов их семей из украинской столицы. Внезапно в понедельник госдепартамент распорядился эвакуировать семьи дипломатов с Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России». В Кремле планы «военных действий» не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.