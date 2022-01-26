 

Рада отказалась включить в повестку дня шесть законопроектов Зеленского, в том числе о множественном гражданстве

26.01.2022, 2:18, Новости дня
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За документ проголосовали 215 народных депутатов при необходимых 226-ти.

Проект постановления поддержали 180 нардепов от “Слуги народа”, шесть представителей фракции “Голос”, 13 нардепов из группы “Довіра”, 12 нардепов из группы партии “За майбутнє”, а также четыре внефракционных депутата.

Дополнительно предлагалось включить в повестку дня сессии 45 документов, шесть из них – президентские, которые определены как неотложные.

В повестку не включили законопроекты Зеленского о множественном гражданстве и еще три касающиеся гражданства, об экономическом паспорте и о представлении государственному регистратору информации о конечном бенефициаре юридического лица.

Контекст:

Первая в 2022 году сессия Верховной Рады началась 25 января.

Нардепы, в частности не поддержали проект постановления о создании временной специальной комиссии для проверки информации о нарушении присяги омбудсменом Людмилой Денисовой, а также отклонила законопроект об ответственности за подделку документов о вакцинации от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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