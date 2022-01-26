База данных с QR-кодами в даркнете оказалась недействительной

Опубликованная в даркнете база данных с QR-кодами недействительна, персональные данные пользователей в безопасности, сообщили Минцифры РФ и «Ростелеком».

Минцифры сообщило, что проводит проверку информации об утечке обезличенных данных из приложения «Госуслуги Стоп Коронавирус». Министерство отмечает, что угроз для безопасности личных данных вакцинированных или переболевших граждан нет, передает ТАСС.

Речь идет о «публично доступных обезличенных маскированных данных (первые буквы ФИО, дата рождения и четыре последние цифры паспорта)». Чтобы «воспользоваться QR-кодом с этими данными, необходимо предъявить удостоверение личности», передает РИА «Новости».

Как информирует Ростелеком, «опубликованная в даркнете база данных приложения не является валидной», данные «были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения».

После сообщений об утечке информации специалисты провели выборочную проверку QR-кодов и подтвердили их неработоспособность. В сгенерированной базе содержатся первые буквы ФИО, даты рождения и четыре последние цифры паспорта, такие данные не являются персональными, добавили в «Ростелекоме».