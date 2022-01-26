 

Тест на COVID-19 следует делать при любых признаках ОРВИ – Минздрав Украины

26.01.2022, 1:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“COVID-19 может иметь разные симптомы, именно поэтому тест на COVID-19 следует делать при любых признаках ОРВИ. К примеру, симптомами коронавируса, в том числе и нового штамма “Омикрон”, могут быть насморк, усталость, головная боль, чихание, боль в горле, кашель, лихорадка или хриплый голос”, – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что симптомы COVID-19 могут быть похожи на симптомы простуды и не иметь специфических признаков.

“В то же время тестирование помогает выявить болезнь, позволяющую назначить соответствующее лечение и обусловливает необходимость самоизоляции для уменьшения путей передачи вируса и защиты от инфицирования”, – объяснили в ведомстве.

Чиновники рассказали, что, согласно утвержденных Минздравом правил, врач обязательно должен назначать тест методом ПЦР лицам с подозрением на COVID-19, с признаками других ОРВИ, с признаками вирусной пневмонии, пациентам с внегоспитальной пневмонией и контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

“Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач”, – подчеркнули в Минздраве.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

По состоянию на 25 января в стране подтвердили почти 3,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 99 443 пациента с COVID-19, выздоровели почти 3,6 млн человек.

С начала эпидемии в Украине сделали почти 17,6 млн тестов на коронавирус методом ПЦР.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Эксперт назвал источники фейков по голосованию о поправках к Конституции

08.12 / В Дании создали уникальное противоядие от укусов змей

15.08 / Разработана технология создания кирпичных структур на Луне

13.10 / Стремление Украины зарегистрировать борщ как национальное достояние вызывает споры

02.01 / Названа дата первого в 2022 году выхода в открытый космос россиянами

07.10 / Бастрыкин поручил завести новое дело после избиения мужчины в метро

24.01 / Украина вводит подготовительные курсы для абитуриентов со временно оккупированных территорий

09.08 / И.о. мэра Луцка заболел COVID-19, но все еще против ужесточения карантина

29.09 / Американские ученые по-новому «взвесили» Вселенную

28.12 / Врачей не пускают к Саакашвили. Ясько говорит, что его хотели перевезти обратно в тюрьму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика