Тест на COVID-19 следует делать при любых признаках ОРВИ – Минздрав Украины

“COVID-19 может иметь разные симптомы, именно поэтому тест на COVID-19 следует делать при любых признаках ОРВИ. К примеру, симптомами коронавируса, в том числе и нового штамма “Омикрон”, могут быть насморк, усталость, головная боль, чихание, боль в горле, кашель, лихорадка или хриплый голос”, – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что симптомы COVID-19 могут быть похожи на симптомы простуды и не иметь специфических признаков.

“В то же время тестирование помогает выявить болезнь, позволяющую назначить соответствующее лечение и обусловливает необходимость самоизоляции для уменьшения путей передачи вируса и защиты от инфицирования”, – объяснили в ведомстве.

Чиновники рассказали, что, согласно утвержденных Минздравом правил, врач обязательно должен назначать тест методом ПЦР лицам с подозрением на COVID-19, с признаками других ОРВИ, с признаками вирусной пневмонии, пациентам с внегоспитальной пневмонией и контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

“Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач”, – подчеркнули в Минздраве.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

По состоянию на 25 января в стране подтвердили почти 3,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 99 443 пациента с COVID-19, выздоровели почти 3,6 млн человек.

С начала эпидемии в Украине сделали почти 17,6 млн тестов на коронавирус методом ПЦР.

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