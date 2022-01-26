Причиной отставки президента Армении могло стать второе гражданство – СМИ

Издания сообщило, что у Саркисяна было гражданство островного государства Сент-Китс и Невис. СМИ пишет, что в переписки с журналистам бывший президент не отрицает этот факт, но настаивает, что перед избранием начал процесс отказа от паспорта.

Саркисян рассказал, что в Сент-Китсе и Невисе действует программа получения гражданства в обмен на осуществление инвестиций в этой стране и именно так он без своего ведома стал гражданином этой страны.

Советник генерального прокурора Армении Гор Абраамян сообщил “Радио Азатутюн”, что публикацию издания Hetq прокуратура направила в Службу национальной безопасности для дальнейшей проверки.

Контекст:

Саркисян был утвержден на должность президента в ходе тайного голосования в парламенте 1 марта 2018 года. Он – первый президент Армении, избранный в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании.

23 января он сообщил, что уходит в отставку.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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