Суббота хороша для свадьбы, но плохой день для свидания: особые дни в 2022 году, в которые больше всего шансов найти свою любовь

Если вы хотите в начавшемся году наладить свою личную жизнь, наша информация будет полезной. Предлагаем познакомиться с предсказаниями лондонского экстрасенса и астролога Инбаал Хонигман, которые помогут выявить самые удачные дни для свиданий. Даже если вы не одиноки, используя эти дни, вы сможете устроить для возлюбленного незабываемый сюрприз!

Пятница и суббота

Последний будний день в рабочей неделе оценивается астрологом как идеальный для романтических встреч. В это время, названное днем Фрейи, скандинавской богини любви, вы имеете все шансы на встречу со второй половиной.

А вот суббота, по мнению Инбаал Хонигман, – это один из самых худших вариантов для свидания. Кажется, что этот день просто создан для отдыха и веселья. Но лучше проведите его с друзьями, нежели со второй половинкой. Суббота проходит под покровительством планеты Сатурн, ответственной за принятие зрелых решений, за карму. Этот день прекрасно подходит для вступления в брак, но от свиданий в субботу лучше отказаться.

Ретроградный Меркурий – препятствие

Также астролог отмечает, что неблагоприятными для свиданий будут дни, когда Меркурий находится в ретрограде. Поэтому вот четыре периода, в которые по возможности не стоит ходить на романтические встречи. Сейчас идет первый период, он начался 14.01 и продлится по 4.02. Далее ретроградный Меркурий ожидается с 10.05 по 3.06, с 10.09 по 2.10. И последний период – с 29 декабря до 18 января 2023 года.

Причина, по которой ретроград негативно сказывается на романтической сфере, такова: люди переживают это время по-своему, поэтому не могут быть до конца откровенными. Есть вероятность, что, встретив человека, с которым вы ужинали пару дней назад, вы поймете, что совершенно его не понимаете и не хотите иметь с ним ничего общего. Поэтому, чтобы снизить риск разочарований, лучше воздержаться в эти временные отрезки от свиданий. Кроме того, ретроградный Меркурий постоянно вносит путаницу в четко составленные планы, хаос и спонтанность – его постоянные спутники.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Поэтому при составлении своего календаря встреч обратите внимание на даты и постарайтесь, чтобы свидание не попало на период ретрограда. Если не удается, повеселитесь, но не особо рассчитывайте на серьезные отношения.

Новолуние и полнолуние

Эти фазы Луны – самое благоприятное время для посещения романтиков. Вы сможете четко сформулировать собственные намерения и понять, как к вам относится потенциальный партнер. Даже если вы уже в паре, никто не мешает использовать эти даты, чтобы сделать ваш тандем более ярким, страстным, а отношения – обновленными. Каждый месяц новолуние находится в определенных знаках зодиакального круга. Например, в январе – в созвездии Козерога, в феврале же – в Водолее.

Вот полный список всех новолуний текущего года:

2 января – в Козероге. 1 февраля – в Водолее. 2 марта – в Рыбах. 1 апреля – в Овне. 30 апреля – в Тельце. 30 мая – в Близнецах. 29 июня – в Раке. 28 июля – во Льве. 27 августа – в Деве. 25 сентября – в Весах. 25 октября – в Скорпионе. 23 ноября – в Стрельце. 23 декабря – в Козероге.

Самый счастливый день

Астролог подсказывает и дату, на которую лучше всего назначать свидания. В 2022 году это 15 апреля. Солнце располагается в знаке Овна, представителя огненной стихии, раскрепощенном и страстном. А Луна – в созвездии элегантных Весов. При этом обычный, не ретроградный, Меркурий расположен в Тельце – надежном и стабильном знаке, а Венера – в самом нежном и романтичном, в Рыбах.