 

СМИ сообщили о содержимом груза военной помощи США Киеву

26.01.2022, 1:00, Новости дня
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Груз военной помощи от США Украине включает 300 противотанковых комплексов Javelin с боеприпасами к ним, сообщил журнал Newsweek.

В состав груза также вошли вооружения для уничтожения бункеров, добавляет издание, не уточняя подробности, передает ТАСС.

Уточняется, что о том, что Киев получил 300 комплексов Javelin, сообщили также телеканал Fox News и журналист американского портала BuzzFeed Кристофер Миллер в Twitter.

Во вторник на Украину прибыла третья партия летального оружия. Предыдущая поставка американского оружия на Украину общим весом более 80 тонн была 24 января.

В минувшую субботу Украина получила от США груз военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. Как сообщили в американском посольстве, в прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь более чем на 650 млн долларов, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на 2,7 млрд долларов. В дипмиссии указали на готовность Вашингтона «предоставить Украине гораздо больше».



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