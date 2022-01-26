Полиция опровергла сообщения о гибели участника митинга в Киеве

Информация о том, что в Киеве во время акции протеста предпринимателей у здания Верховной рады погиб один из участников митинга, не соответствует действительности, сообщила украинская полиция.

«В сети интернет распространилась информация о том, что один из митингующих скончался. Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские предоставили первую медицинскую помощь», – приводит РИА «Новости» текст сообщения полиции.

Полиция сообщила, что «18 полицейских и три участника акции получили телесные повреждения различной степени тяжести». Открыто два уголовных дела по статьям «хулиганство», «угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов». Указывается, что демонстранты, которые «выступали против законных требований правоохранителей и совершили незаконные действия, доставлены в Печерский отдел полиции», передает ТАСС.

Напомним, представители движения по защите прав физических лиц – предпринимателей «SaveФОП» организовали беспорядки и стычки с правоохранителями у здания Верховной рады в Киеве. Депутатов Верховной Рады Украины эвакуировали через подземный переход из-за угрозы прорыва в здание протестующих. Сообщалось о погибщем в ходе беспорядков.