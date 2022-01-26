 

Элтон Джон заразился коронавирусом

26.01.2022, 1:00, Новости дня
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Британский певец Элтон Джон сообщил, что переносит запланированные в США концерты из-за COVID-19.

Певец сообщил, что «заразился» и «должен перенести на другие даты выступления в Далласе». Он отметил, что подобные вынужденные шаги «всегда доставляют большое разочарование». Элтон Джон извинился «перед теми, кому был причинен дискомфорт», отметив, что «хочет сберечь себя и свою команду». Он рассказал, что легко переносит заболевание: «К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», – передает ТАСС. 



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