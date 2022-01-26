В “Укрэнерго” прокомментировали предоставление Беларусью аварийной помощи украинской энергосистеме

“Диспетчерский центр “Укрэнерго” активировал аварийную помощь из энергосистемы Беларуси с 10.00 до 13.00 в объеме 450 МВт·час, с 13.00 до 14.00 и с 16.00 до 17.00 в объеме 200 МВт·ч”, – сообщили в компании.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинге 25 января проинформировал, что украинская энергосистема располагает достаточным резервом мощности для стабильной работы, сообщает пресс-служба Минэнергетики.

По данным министра, атомная генерация начнет работать всеми 15 энергоблоками в конце этой недели, а 25 января в краткосрочный ремонт были выведены два энергоблока – №1 на Хмельницкой АЭС и №4 на Запорожской АЭС.

“На период проведения ремонтов балансировка энергосистемы происходит за счет тепловой и гидрогенерации. На складах ТЭС и ТЭЦ продолжается скопление угля, в том числе за счет импортных поставок морем”, – сказал Галущенко.

Контекст:

В мае 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

Агентство “РБК-Украина” писало, что Украина с 1 ноября возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

2 ноября в “Укрэнерго” сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы.

8 ноября участники энергорынка Украины получили письмо от госпредприятия “Белэнерго”, в котором было сказано об остановке поставок электроэнергии.

9 ноября белорусская государственная энергетическая компания “Белэнерго” уточнила, что электроэнергия из Беларуси в Украину будет поставляться в рамках контракта, подписанного на ноябрь 2021 года, а предыдущее письмо об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний. 22 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

25 января 2022 года в министерстве энергетики Беларуси сообщили, что оказывают по запросу Украины аварийную помощь украинской энергосистеме, при этом максимальная электрическая мощность составит 150 МВт.

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