 

На встрече советников “Нормандской четверки” собираются определять дату переговоров Киева с боевиками – СМИ

26.01.2022, 0:50, Новости дня
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Во время консультаций в нормандском формате в том числе хотят определить дату, когда боевики будут обсуждать с официальными украинскими властями “особый статус Донбасса”.

В окружении президента Франции Эммануэля Макрона считают, что деэскалация ситуации с безопасностью возможна благодаря в том числе “принуждения лояльных Кремлю сепаратистов к переговорам с Киевом”, пишет 25 января dpa.

Советники лидеров стран “Нормандской четверки” (Украина, Франция, Германия, Россия) встретятся в Париже.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками “ЛДНР”.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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